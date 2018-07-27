В Украине долг по зарплате составляет 2,723 млрд гривен

В июне долг по зарплате вырос на 6,3%

В Украине общая сумма задолженности по выплате заработной платы в июне 2018 года увеличилась на 6,3% и к 1 июля 2018 года составила 2,723 млрд гривен. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В июне сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11% и к 1 июля составила 1,566 млрд гривен, сообщили в Госстате.

Отметим, что рост задолженности по зарплате в минувшем месяце зафиксирован в Волынской (на 50,2%), Закарпатской (на 21,1%), Донецкой (на 18,3%), Запорожской (на 16,3%), Сумской (на 14,3%), Тернопольской (на 10,8%), Львовской (на 8,4%), Черновицкой (на 7,6%), Херсонской (на 7,1%) областях и в Киеве (на 4,1%).

В то же время задолженность по зарплате в июне-2018 сократилась в Винницкой (на 20,7%), Ривненской (на 8,5%), Николаевской (на 5%), Ивано-Франковской (на 4,5%), Кировоградской (на 2,3%) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине реальная заработная плата в июне 2018 года увеличилась на 13%. Средняя номинальная заработная плата в июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года возросла на 4,8%, в годовом измерении - на 24,2%, составив 9,141 тыс. гривен, тогда как в мае она составила 8,725 тыс. гривен.