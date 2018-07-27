В Україні борг по зарплаті становить 2,723 млрд гривень

У червні борг по зарплаті зріс на 6,3%

В Україні загальна сума заборгованості по виплаті заробітної плати в червні 2018 року збільшилася на 6,3% і до 1 липня 2018 року склала 2,723 млрд гривень. Про це повідомила Державна служба статистики.

У червні сума заборгованості по зарплаті економічно активних підприємств збільшилася на 11% і на 1 липня склала 1,566 млрд гривень, повідомили у Держстаті.

Відзначимо, що зростання заборгованості в минулому місяці зафіксовано у Волинській (на 50,2%), Закарпатській (на 21,1%), Донецькій (на 18,3%), Запорізькій (на 16,3%), Сумській (на 14,3%), Тернопільській (на 10,8%), Львівській (на 8,4%), Чернівецькій (на 7,6%), Херсонській (на 7,1%) областях і в Києві (на 4,1%).

У той же час заборгованість по зарплаті в червні-2018 скоротилася у Вінницькій (на 20,7%), Рівненській (на 8,5%), Миколаївській (на 5%), Івано-Франківській (на 4,5%), Кіровоградській (на 2,3%) областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні реальна заработная плата в червні 2018 року збільшилася на 13%. Середня номінальна заробітна плата в червні 2018 року порівняно з травнем 2018 року зросла на 4,8%, в річному вимірі - на 24,2%, склавши 9,141 тис. гривень, тоді як в травні вона становила 8,725 тис. гривень.