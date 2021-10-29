В Украине дети должны носить маски в общественных местах: с какого возраста

В Украине дети должны носить маски в общественных местах. Речь идет о детях с 12 лет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью чиновника изданию "Гордон ".

По его словам, особенно важно носить маски в общественном транспорте, местах скопления людей.

Исключение: в учреждениях образования ученики первых - четвертых классов могут не использовать маски.

"Все остальные должны надевать на входе и выходе из учреждения образования и во время использования общих помещений. Во время занятий маску можно не надевать", - заявил Кузин.