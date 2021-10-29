ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Остались только две области. "Желтая" зона карантина сократилась

Новина українською →
Киев, Пятница 29 октября 2021 08:59
Остались только две области. "Желтая" зона карантина сократилась Фото: в Украине сократилась "желтая" зона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократилась "желтая" зона карантина на фоне вспышки коронавируса. В этой зоне остались только две области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Остались только две области. &quot;Желтая&quot; зона карантина сократилась

"Красная" зона

В зону с самыми жесткими ограничениями входят:

  1. Днепропетровская,
  2. Донецкая,
  3. Запорожская,
  4. Одесская,
  5. Сумская,
  6. Херсонская,
  7. Ровенская,
  8. Николаевская.

"Оранжевая" зона

В эту зону входит больше всего украинских областей. В нее входят:

  1. Киев,
  2. Волынская область,
  3. Житомирская (с 30 октября "красная"),
  4. Ивано-Франковская (с 30 октября "красная"),
  5. Киевская (с 30 октября "красная"),
  6. Луганская (с 30 октября "красная"),
  7. Львовская(с 30 октября "красная"),
  8. Тернопольская,
  9. Харьковская,
  10. Хмельницкая (с 30 октября "красная"),
  11. Черкасская,
  12. Черновицкая,
  13. Черниговская (с 30 октября "красная"),
  14. Полтавская,
  15. Винницкая.

"Желтая" зона

Эта зона карантина стала наименьшей. В ней находится две области:

  1. Кировоградская,
  2. Закарпатская.
Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад