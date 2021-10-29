В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях: з якого віку

В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях. Йдеться про дітей з 12 років.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю посадовця виданню "Гордон ".

За його словами, особливо важливо носити маски в громадському транспорті, місцях скупчення людей.

Виняток: у закладах освіти учні перших - четвертих класів можуть не використовувати маски.

"Всі інші повинні надягати на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати", - заявив Кузін.