ru ua
Пт, 29 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях: з якого віку

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:58
В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях: з якого віку Фото: діти повинні носити маски в громадських місцях (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні діти повинні носити маски в громадських місцях. Йдеться про дітей з 12 років.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю посадовця виданню "Гордон".

За його словами, особливо важливо носити маски в громадському транспорті, місцях скупчення людей.

Виняток: у закладах освіти учні перших - четвертих класів можуть не використовувати маски.

"Всі інші повинні надягати на вході і виході з закладу освіти і під час використання загальних приміщень. Під час занять маску можна не надягати", - заявив Кузін.

Нагадаємо, в Україні скоротилася "жовта" зона карантину на тлі спалаху коронавірусу. У цій зоні залишилися тільки дві області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Карантин
NEWS
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
РНБО прогнозує до 1000 померлих від COVID на добу: Данілов назвав терміни
DAILY
Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Спецпредставник ЄС Імон Гілмор: В'язниця "Ізоляція" в Донецьку – це справжнє пекло