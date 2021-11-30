UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине дестабилизируют ситуацию около 7000 сотрудников спецслужб РФ, - СБУ

Автор: Анна Полисученко

В Украине расшатывают и дестабилизируют ситуацию около 7000 сотрудников спецслужб Российской Федерации. Данную информацию озвучил Илья Витюк, руководитель Департамента кибербезопасности СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ток-шоу "Свобода слова".

"Сегодня с территории Российской Федерации по Украине работают около 7 000 сотрудников спецслужб. Это относительно дестабилизирующего и расшатывающего", - заявил Витюк.

С начала этого года Департамент кибербезопасности СБУ заблокировал 15 разветвленных сетей антиукраинских интернет-агитаторов, прекратил деятельность около 20 ботоферм мощностью более 150 000 аккаунтов.

"Это якобы 150 000 человек, которые что-то комментируют, репостят, пишут и дают оценку событиям. Нами была проведена беспрецедентная спецоперация против хакерской группы "Армагедон", штатно находившейся в ФСБ России и действовавшей с территории Крыма", - добавил руководитель Департамента кибербезопасности СБУ.

Ранее мы писали, что МИД назвал численность российских войск возле Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныРоссийская Федерация