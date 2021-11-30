RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Україні дестабілізують ситуацію близько 7000 співробітників спецслужб РФ, - СБУ

Автор: Анна Полисученко

В Україні розхитують і дестабілізують ситуацію близько 7000 співробітників спецслужб Російської Федерації. Дану інформацію озвучив Ілля Вітюк, керівник департаменту кібербезпеки СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ток-шоу "Свобода слова".

"Сьогодні з території Російської Федерації по Україні працюють близько 7 000 співробітників спецслужб. Це відносно дестабілізуючого і розхитуючого", - заявив Вітюк.

З початку цього року Департамент кібербезпеки СБУ заблокував 15 розгалужених мереж антиукраїнських інтернет-агітаторів, припинив діяльність близько 20 ботоферм потужністю понад 150 000 акаунтів.

"Це нібито 150 000 осіб, які щось коментують, репостять, пишуть і дають оцінку подіям. Нами була проведена безпрецедентна спецоперація проти хакерської групи "Армагедон", яка штатно перебувала в ФСБ Росії і діяла з території Криму", - додав керівник департаменту кібербезпеки СБУ.

Раніше ми писали, що МЗС назвало чисельність російських військ біля України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська Федерація