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В Украине за день эвакуировали 48 тысяч человек с трех направлений, - Офис президента

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Четверг 10 марта 2022 10:27
В Украине за день эвакуировали 48 тысяч человек с трех направлений, - Офис президента Фото: в Украине за день эвакуировали 48 тысяч человек с трех направлений (t me)
Автор: Артем Горовенко

За среду, 9 марта, в Украине эвакуировали 48 тысяч человек из трех направлений: 3,5 тысячи в Киевской области, 43 тысячи в Сумах и 1 тысячу в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram-канале.

"Продолжается эвакуация мирных людей из города Харькова десятками тысяч благодаря "Укрзализныце" и автобусам. Все уже в безопасности. Спасибо за работу действительно крутой команде, которая этим занимается. Мы все вместе с Ириной Верещук, с руководителями военных администраций, ГСЧС, Украинским Красным Крестом", - отметил Кирилл Тимошенко.

Особую благодарность он выразил водителям, которые вывозят мирное население. И напомнил всем, кто выезжает на собственном транспорте, что сейчас пора помогать друг другу и это очень важно.

Тимошенко рассказал о работе над логистикой гуманитарной помощи в областях, активно противостоящих российскому военному вторжению.

"Действительно, в каждом регионе развернуты большие хабы. Из них выезжает очень много гуманитарной помощи - ежедневно около тысячи фур перевозят по нашей стране гуманитарную помощь из одной области в другую. Около 1200 тонн гумпомощи перевозит "Укрзализныця". Это действительно большая работа, потому что цифры впечатляют", - отметил Тимошенко.

За 9 дней марта, по его словам, перевезено 10 500 тонн. И темпы, и объемы будут наращиваться, чтобы помощь получили все нуждающиеся.

Он также пообещал записывать такие видео как можно чаще.

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Офис президента
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