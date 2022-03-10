В Україні за день евакуювали 48 тисяч осіб з трьох напрямків, - Офіс президента

За середу, 9 березня, в Україні евакуювали 48 тисяч осіб з трьох напрямків: 3,5 тисячі у Київській області, 43 тисячі у Сумах і 1 тисячу в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram -каналі.

"Продовжується евакуація мирних людей з міста Харкова десятками тисяч завдяки "Укрзалізниці" та автобусами. Всі вже в безпеці. Дякуємо за роботу дійсно крутій команді, яка цим займається. Ми всі разом з Іриною Верещук, з керівниками військових адміністрацій, ДСНС, Українським Червоним Хрестом", - зазначив Кирило Тимошенко.

Особливу подяку він висловив водіям, які вивозять мирне населення. І нагадав всім, хто виїжджає на власному транспорті, що зараз час допомагати один одному і це дуже важливо.

Тимошенко також розповів про роботу над логістикою гуманітарної допомоги в областях, які активно протистоять російському воєнному вторгненню.

"Дійсно, в кожному регіоні розгорнуті великі хаби. З них виїжджає дуже багато гуманітарної допомоги - щодня близько тисячі фур перевозять нашою країною гуманітарну допомогу з однієї області до іншої. Близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить "Укрзалізниця". Це дійсно велика робота, тому що цифри вражають", - зазначив Тимошенко.

За 9 днів березня, за його словами, перевезено 10500 тонн. І темпи, і обсяги будуть нарощуватись, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує.

Він також пообіцяв записувати такі відео якомога частіше.

"Ворог не може перемогти нас в бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда президента залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працює Президент і його команда", - пояснив Тимошенко.