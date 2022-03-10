ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні за день евакуювали 48 тисяч осіб з трьох напрямків, - Офіс президента

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 10:27
В Україні за день евакуювали 48 тисяч осіб з трьох напрямків, - Офіс президента Фото: в Україні за день евакуювали 48 тисяч осіб з трьох напрямків (t me)
Автор: Артем Горовенко

За середу, 9 березня, в Україні евакуювали 48 тисяч осіб з трьох напрямків: 3,5 тисячі у Київській області, 43 тисячі у Сумах і 1 тисячу в Енергодарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

"Продовжується евакуація мирних людей з міста Харкова десятками тисяч завдяки "Укрзалізниці" та автобусами. Всі вже в безпеці. Дякуємо за роботу дійсно крутій команді, яка цим займається. Ми всі разом з Іриною Верещук, з керівниками військових адміністрацій, ДСНС, Українським Червоним Хрестом", - зазначив Кирило Тимошенко.

Особливу подяку він висловив водіям, які вивозять мирне населення. І нагадав всім, хто виїжджає на власному транспорті, що зараз час допомагати один одному і це дуже важливо.

Тимошенко також розповів про роботу над логістикою гуманітарної допомоги в областях, які активно протистоять російському воєнному вторгненню.

"Дійсно, в кожному регіоні розгорнуті великі хаби. З них виїжджає дуже багато гуманітарної допомоги - щодня близько тисячі фур перевозять нашою країною гуманітарну допомогу з однієї області до іншої. Близько 1200 тонн гумдопомоги перевозить "Укрзалізниця". Це дійсно велика робота, тому що цифри вражають", - зазначив Тимошенко.

За 9 днів березня, за його словами, перевезено 10500 тонн. І темпи, і обсяги будуть нарощуватись, щоб допомогу отримали всі, хто її потребує.

Він також пообіцяв записувати такі відео якомога частіше.

"Ворог не може перемогти нас в бою, тому запускає купу фейків про те, що нібито команда президента залишила країну. Це неправда. Я звертаюся до вас з вулиці Банкової біля будівлі ОП, де зараз працює Президент і його команда", - пояснив Тимошенко.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президента
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України