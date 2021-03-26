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В Україні від COVID помирає кожен десятий пацієнт старше 70 років

Новость на русском → Київ, П'ятниця 26 березня 2021 14:41
В Україні від COVID помирає кожен десятий пацієнт старше 70 років Фото: в Україні висока смертність серед пацієнтів з COVID старшого віку (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Від коронавірусу в Україні помирає кожен десятий пацієнт з COVID-19 у віковій групі 70+. При цьому найпоширеніші причини смерті українців старше 70 років - хвороби серця та онкологія.

Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я в Facebook.

Повідомляється, що на сьогодні коронавірус додався до переліку хвороб, які піддають людей старшого віку смертельній небезпеці.

"У віковій групі 70+ від COVID-19 вмирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей просто життєво необхідна", - йдеться в повідомленні.

При тому, що на українців старше 70 років припадає лише десята частина всіх підтверджених випадків, летальність у цій групі становить 10%.

Основними причинами смерті в цій групі є:

  • Ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) - 61,2% у структурі всіх смертей;
  • Цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) - 17%;
  • Злоякісні утвори (онкозахворювання) - 9,3%;
  • Інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикоз, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбоз) - 5,1%

Нагадаємо, раніше в Україні третій день поспіль фіксували антирекорд щодо смертності від COVID. З початку пандемії в країні померли понад 31 000 пацієнтів з коронавірусом.

Також повідомлялося про добовий антирекорд смертності в Києві.

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