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В Украине от COVID полностью вакцинированы 95% военных

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Вторник 11 января 2022 02:55
В Украине от COVID полностью вакцинированы 95% военных Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

В Вооруженных силах Украины 95% личного состава уже полностью привились от коронавируса. Министр обороны Алексей Резников поручил проработать вопрос бустерной вакцинации военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"Сегодня Вооруженные силы являются лидерами по уровню вакцинации в стране. Полностью привилось 95% личного состава. Сейчас встает вопрос введения бустерной вакцины", - отметил Резников.

Он напомнил, что согласно рекомендациям Минздрава, оптимальный срок ревакцинации - от 6 до 9 месяцев после второй прививки, независимо от вакцины.

"С одной стороны, необходимо обеспечить оптимальный формат ревакцинации. С другой, мы обратимся к коллегам из Минздрава за некоторыми разъяснениями. В частности, в тех случаях, когда 9 месяцев уже прошли. Также будет сделано все необходимое, чтобы сертификаты вакцинации военных отражались в сервисе "Дія". После бустерной прививки сертификаты будут выдаваться на 270 дней", - рассказал министр.

С начала вакцинальной кампании в ВСУ одну дозу вакцины от коронавируса получили 238 780 человек, две дозы - 233 094 человека.

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