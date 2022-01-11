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В Україні від COVID повністю вакциновані 95% військових

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Вівторок 11 січня 2022 02:55
В Україні від COVID повністю вакциновані 95% військових Фото: міністр оборони Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

У Збройних силах України 95% особового складу вже повністю прищепилися від коронавірусу. Міністр оборони Олексій Резніков доручив опрацювати питання бустерної вакцинації військових.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

"Сьогодні Збройні сили є лідерами за рівнем вакцинації в країні. Повністю прищепилось 95% особового складу. Зараз постає питання введення бустерної вакцини", - зазначив Резніков.

Він нагадав, що згідно з рекомендаціями МОЗ, оптимальний термін ревакцинації - від 6 до 9 місяців після другого щеплення, незалежно від вакцини.

"З одного боку, необхідно забезпечити оптимальний формат ревакцинації. З іншого, ми звернемося до колег з МОЗ за деякими роз'ясненнями. Зокрема, в тих випадках, коли 9 місяців вже пройшли. Також буде зроблено все необхідне, щоб сертифікати вакцинації військових відбивалися в сервісі "Дія". Після бустерного щеплення сертифікати будуть видаватися на 270 днів", - розповів міністр.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я 6 січня дозволило проводити в Україні бустерну вакцинацію від COVID - 19 для всіх осіб старше 18 років.

З початку вакцинальної кампанії в ЗСУ одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 238 780 осіб, дві дози - 233 094 людини.

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