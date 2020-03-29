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В Украине число заболевших коронавирусом превысило 400

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За сутки коронавирус подтвердили у 109 украинцев

-Количество случаев коронавируса в Украине сегодня выросло до 418. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения.

По данным Центра общественного здоровья, за сутки было подтверждено 109 новых случаев заражения коронавируса, из них 9 - летальные. Выздороветь удалось уже 5 людям.

Случаи подтверждены:

  • Винницкая обл. - 22 случая;
  • Волынская обл. - 2 случая;
  • Днепропетровская обл. - 6 случаев;
  • Донецкая обл. - 2 случая;
  • Житомирская обл. - 5 случаев (1 летальный);
  • Закарпатская обл. - 1 случай;
  • Запорожская обл. - 11 случаев;
  • Ивано-Франковская обл. - 41 случай (3 летальных);
  • г. Киев - 82 случая;
  • Киевская обл. - 45 случаев;
  • Кировоградская обл. - 4 случая;
  • Львовская обл. - 5 случаев;
  • Луганская обл. - 2 случая;
  • Одесская обл. - 8 случаев;
  • Полтавская обл. - 1 случай;
  • Ровенская обл. - 9 случаев (2 летальных);
  • Сумская обл. - 6 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская обл. - 57 случаев (1 летальный);
  • Харьковская обл. - 1 случай;
  • Херсонская обл. - 1 случай;
  • Хмельницкая обл. - 1 случай;
  • Черкасская обл. - 46 случаев;
  • Черновицкая обл. - 59 случаев (1 летальный);
  • Черниговская обл. - 1 случай.

Кроме того, несколько случаев из Днепропетровской и Николаевской областей были сняты с учета и зарегистрированы в Киеве.

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