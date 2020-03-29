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В Україні число хворих коронавірусом перевищило 400

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За добу коронавірус підтвердили у 109 українців

Кількість випадків коронавірусу в Україні сьогодні зросла до 418. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.

За даними Центру громадського здоров'я, за добу було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже 5 особам.

Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 22 випадки;
  • Волинська обл. - 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. - 6 випадків;
  • Донецька обл. - 2 випадки;
  • Житомирська обл. - 5 випадків (1 летальний);
  • Закарпатська обл. - 1 випадок;
  • Запорізька обл. - 11 випадків;
  • Івано-Франківська обл. - 41 випадок (3 летальних);
  • м. Київ - 82 випадки;
  • Київська обл. - 45 випадків;
  • Кіровоградська обл. - 4 випадки;
  • Львівська обл. - 5 випадків;
  • Луганська обл. - 2 випадки;
  • Одеська обл. - 8 випадків;
  • Полтавська обл. - 1 випадок;
  • Рівненська обл. - 9 випадків (2 летальних);
  • Сумська обл. - 6 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. - 57 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. - 1 випадок;
  • Херсонська обл. - 1 випадок;
  • Хмельницька обл. - 1 випадок;
  • Черкаська обл. - 46 випадків;
  • Чернівецька обл. - 59 випадків (1 летальний);
  • Чернігівська обл. - 1 випадок.

Крім того, декілька випадків з Дніпропетровської та Миколаївської областей було знято з обліку та зареєстровано у Києві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Серед заражених коронавірусом - 4 дитини, двоє держслужбовців, один священник та один завідувач дитсадка.

Як писало РБК-Україна, станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус. Вчора коронавірус виявили у 46 людей.

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