В Україні число хворих коронавірусом перевищило 400

За добу коронавірус підтвердили у 109 українців
Кількість випадків коронавірусу в Україні сьогодні зросла до 418. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров'я.
За даними Центру громадського здоров'я, за добу було підтверджено 109 нових випадків зараження коронавірусом, з них 9 - летальні. Одужати вдалося вже 5 особам.
Випадки підтверджено:
Крім того, декілька випадків з Дніпропетровської та Миколаївської областей було знято з обліку та зареєстровано у Києві.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернопільській області зросла кількість підтверджених випадків коронавірусу. Серед заражених коронавірусом - 4 дитини, двоє держслужбовців, один священник та один завідувач дитсадка.
Як писало РБК-Україна, станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків захворювання на коронавірус. Вчора коронавірус виявили у 46 людей.