В Украине число новых случаев коронавируса пошло на спад

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Уже более 30 тысяч человек выздоровели

За последние сутки в Украине подтвердили 731 новый случай COVID-19. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской, Ивано-Франовской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, за все время в Украине подтвердили уже 58 842 случаев коронавируса. При этом 30 879 человек выздоровели, из которых 354 - за сутки.

За последние 24 часа умерли от недуга 8 человек, а общее число жертв составляет 1 485 человек.

Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской (109), Ивано-Франовской (79) областях и в Киеве (87).

Отметим, до этого в Украине четыре дня подряд фиксировали более 800 новых случаев ежесуточно.

Напомним, ранее ВОЗ зафиксировала очередной суточный антирекорд заразившихся COVID-19.

Кроме этого, ранее в ВОЗ назвали причины вспышки коронавируса в Украине.

Также РБК-Украина писало, что ВОЗ поможет Украине в подготовке медицинской системы к большим нагрузкам.