ВОЗ поможет Украине в подготовке медсистемы к большим нагрузкам

Среди прочего, планируется более интенсивное тестирование
Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что ВОЗ поможет в подготовке украинской медицинской системы к большим нагрузкам. Планируется усилить ряд мероприятий по выявлению и контролю COVID-19.
Об этом он сказал в интервью "НВ".
"Украина - страна, где коронавирус уже распространяется внутри общества, а это значит, что мы должны подготовить медицинскую систему страны ко все большей нагрузке, интенсивно тестировать, обеспечить отслеживание контактов, предусмотреть изоляцию инфицированных и их лечение", - заявил Хабихт.
Он добавил, что Украина сейчас является одной из 5-6 европейских стран, где с середины июня рост заболеваемости ускорился, а репродуктивное число для вируса больше единицы, но смертность остается относительно низкой, 2-3%.
Представитель ВОЗ также отметил, что масштабы инфицирования коронавирусом в Украине могут быть больше, чем сообщает официальная статистика. В этом ключе он подчеркнул важность расширения масштабов тестирования.
Напомним, ранее в ВОЗ заявили о готовности Украины ослабить некоторые карантинные меры.
Ранее в организации назвали причины вспышки коронавируса в Украине.
РБК-Украина также писало, что в Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19.