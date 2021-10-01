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В Україні кількість нових COVID-випадків перевищила 12 тисяч

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:17
В Україні кількість нових COVID-випадків перевищила 12 тисяч Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу підтвердили 12 034 нових випадки коронавірусу. Найбільше заражень у Харківській та Львівській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

В Україні госпіталізували 637 осіб; летальних випадків - 172; одужали - 3 264 особи. Протестували методом ПЛР - 89 002 особи, методом ІФА - 10 265 осіб, експрес-тестами - 33 178 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 2 435 413 осіб; одужали 2 258 455 осіб; летальних випадків - 56 446.

В Україні кількість нових COVID-випадків перевищила 12 тисяч

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