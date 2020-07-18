ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине четвертый день подряд более 800 новых случаев COVID-19

Украина, Суббота 18 июля 2020 09:39
В Украине четвертый день подряд более 800 новых случаев COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

За сутки недуг побороли 756 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 847 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, с начала пандемии в Украине уже подтвердили 58 111 случаев COVID-19. При этом 30525 человек уже выздоровели - осталось 26109 активных случаев.

Умерли от коронавируса 1 477 человек, в том числе 21 - за последние 24 часа. За сутки недуг побороли 756 человек

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (137), Закарпатской (89) областях и в Киеве (108).

Напомним, днем ранее в Украине выявили 809 новых случаев коронавируса, а количество выздоровевших превысило количество новых зараженных.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали причины вспышки коронавируса в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины СНБОКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь