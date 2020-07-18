В Украине четвертый день подряд более 800 новых случаев COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

За сутки недуг побороли 756 человек

В Украине за последние сутки подтвердили 847 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений зафиксировали во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, с начала пандемии в Украине уже подтвердили 58 111 случаев COVID-19. При этом 30525 человек уже выздоровели - осталось 26109 активных случаев.

Умерли от коронавируса 1 477 человек, в том числе 21 - за последние 24 часа. За сутки недуг побороли 756 человек

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской (137), Закарпатской (89) областях и в Киеве (108).

Напомним, днем ранее в Украине выявили 809 новых случаев коронавируса, а количество выздоровевших превысило количество новых зараженных.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве планируют к сентябрю вдвое увеличить мощности для тестирования на COVID-19.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали причины вспышки коронавируса в Украине.