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В Украине бушует непогода. Без света остаются почти 200 населенных пунктов

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине продолжает бушевать непогода. Из-за сильных порывов ветра без света остались 189 населенных пунктов в семи областях.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Так, были обесточены населенные пункты в Черниговской (54), Киевской (32), Житомирской (32), Полтавской (21), Тернопольской (20), Хмельницкой (19) и Винницкой (11) областях. Отключение света произошло в результате срабатывания автоматической системы защиты линии электропередачи.

"К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщил в ГСЧС.

Напомним, погода в Украине резко ухудшилась, пришло похолодание в северные и центральные регионы. В шести областях идет дождь. Водителей предупредили о мокром дорожном покрытии.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в стране ожидается от -7 до +5 градусов, однако ночью в некоторых северных регионах температура воздуха опустится до -11.

Кроме этого сообщалось, что в Киевской области и Киеве ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики сообщили о гололеде и шквальном ветре до 20 метров в секунду.

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