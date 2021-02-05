Мороз до -11 и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 5 февраля, на всей территории Украины будет наблюдаться переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться от -7 до +5 градусов, однако ночью в некоторых северных регионах она опустится до -11.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня в западных областях температура воздуха днем ожидается от -4 до +3, а ночью она будет составлять от -9 до +1.

В центральных и южных областях температура воздуха днем будет от +7 до +1, а ночью от -11 до -2.

В восточных и южных регионах температура днем будет колебаться от -3 до +5. Ночью она будет в пределах -3 +3.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухая погода. Температура воздуха днем составит от -8 до -3 градусов, а ночью от -11 до -6.

Напомним, в Киевской области и в столице сегодня ожидается гололед и шквальный ветер до 20 м/с. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Кроме того, в Карпатах 5 февраля возможен сход лавин. У в связи с этим сохранится значительная снеголавинная опасность.