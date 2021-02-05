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В Україні вирує негода. Без світла залишаються майже 200 населених пунктів

Автор: Ігор Литвиненко

В Україні продовжує вирувати негода. Через сильні пориви вітру без світла залишилися 189 населених пунктів у семи областях.

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Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, були знеструмлені населені пункти в Чернігівській (54), Київської (32), Житомирській (32), Полтавській (21), Тернопільській (20), Хмельницькій (19) і Вінницькій (11) областях. Відключення світла відбулося в результаті спрацювання автоматичної системи захисту ліній електропередач.

"До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - повідомив в ДСНС.

Нагадаємо, погода в Україні різко погіршилася, прийшло похолодання в північні і центральні регіони. У шести областях йде дощ. Водіїв попередили про мокре дорожнє покриття.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в країні очікується від -7 до +5 градусів, проте вночі в деяких північних регіонах температура повітря опуститься до -11.

Крім цього повідомлялося, що в Київській області та Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики повідомили про ожеледь і шквальний вітер до 20 метрів в секунду.

Прогноз погоди
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