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В Украине будут выплачивать пособие людям, находящимся на самоизоляции

Новости » Политика     15.05.2020 - 18:59
В Украине будут выплачивать пособие людям, находящимся на самоизоляции
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия в размере 100 процентов от средней зарплаты

В Украине с целью повышения социальной защиты людям, которые лечатся в медучреждениях или находятся в самоизоляции, будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 мая, подписал закон № 587-IX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Сообщается, что людям будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50 процентов отсредней заработной платы (дохода) независимо от страхового стажа.

В случае, если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Напомним, в Украине запустили усиленное тестирование на коронавирус. Зеленский сегодня, 15 мая, подписал закон № 587-IX. Согласно закону, в стране вводится обязательное тестирование пациентов с признаками коронавируса и контактных лиц на амбулаторном и стационарном уровнях.

Как сообщало РБК-Украина, Офис президента Украины обнародовал обновленные списки санкций против России. В обновленном списке фигурируют 377 физических, а также 235 юридических лиц. Санкции вводятся на срок от одного до трех лет, при этом несколько людей и компаний исключили из списков.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийпособиеОфис президентаЗакон
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