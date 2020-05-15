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В Україні виплачуватимуть допомогу людям, що перебувають на самоізоляції

Новини » Політика     15.05.2020 - 18:59
В Україні виплачуватимуть допомогу людям, що перебувають на самоізоляції
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги в розмірі 100 відсотків середньої зарплати

В Україні людям, що знаходяться на самоізоляції через коронавірус, будуть виплачувати допомогу. Відповідна норма передбачена законом про посилене тестування на COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зазначається, що людям виплачуватиметься допомога з тимчасової непрацездатності у розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

У разі, якщо на лікуванні чи самоізоляції перебувають медичні працівники, їм передбачена виплата допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100 відсотків середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Нагадаємо, в Україні запустили посилене тестування на коронавірус. Зеленський сьогодні, 15 травня, підписав закон № 587-IX. Відповідно до закону, в країні запроваджується обов'язкове тестування пацієнтів з ознаками коронавірусу та контактних осіб на амбулаторному та стаціонарному рівнях.

Як повідомляло РБК-Україна, Офіс президента України оприлюднив оновлені списки санкцій проти Росії. В оновленому списку фігурують 377 фізичних, а також 235 юридичних осіб. Санкції вводяться на строк від одного до трьох років, при цьому кілька людей і компаній виключили зі списків.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новини України Володимир ЗеленськийпособиеОфіс президентаЗакон
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