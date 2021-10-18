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В Украине будут судить топ-чиновника Черноморского флота РФ

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Киев, Понедельник 18 октября 2021 14:11
В Украине будут судить топ-чиновника Черноморского флота РФ Фото: в Украине будут судить топ-чиновника Черноморского флота РФ (gp.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине завершено расследование в отношении одного из начальников Черноморского флота России. Его обвиняют в пособничестве действиям, направленным на изменение границ Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис генпрокурора.

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника управления боевой подготовки Черноморского флота Российской Федерации по фактам:

  • пособничества в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины,
  • подстрекательства к государственной измене,
  • пособничества в ведении агрессивной войны.

Расследованием установлено, что российский военный 3 марта 2014 года прибыл в военный городок военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, дислоцированный в с. Новоозерное АР Крым.

"Там путем уговоров, подкупа и угроз он склонял офицерский состав воинской части к совершению государственной измены. В частности, заставлял добровольно сдать оружие командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский", заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных сил Украины, начальника штаба Южной военно-морской базы ВМС ВСУ и командира 5-й бригады надводных кораблей ВМС ВСУ", - говорится в сообщении.

Таким образом он заставлял их перейти на сторону врага и способствовать проведению подрывной деятельности против Украины, уточнили в прокуратуре. В случае отказа он угрожал военнослужащим ВМС Украины применением военнослужащими ЧФ РФ оружия.

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