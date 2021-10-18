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В Україні судитимуть топ-чиновника Чорноморського флоту РФ

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Київ, Понеділок 18 жовтня 2021 14:11
В Україні судитимуть топ-чиновника Чорноморського флоту РФ Фото: в Україні судитимуть топ-чиновника Чорноморського флоту РФ (gp.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні завершено розслідування відносно одного з начальників Чорноморського флоту Росії. Його звинувачують у пособництві діям, спрямованим на зміни кордонів України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Офіс генпрокурора.

В суд направлено обвинувальний акт відносно начальника управління бойової підготовки Чорноморського флоту Російської Федерації за фактами:

  • пособництва у скоєнні дій з метою зміни меж території та державного кордону України,
  • підбурювання до державної зради, до пособництва у веденні агресивної війни.

Розслідуванням встановлено, що російський військовий 3 березня 2014 року прибув до військового містечка військово-морської бази ВМС Збройних сил України, дислокованої в с. Новоозерне АР Крим.

"Там шляхом умовлянь, підкупу і погроз він схиляв офіцерський склад військової частини до вчинення державної зради. Зокрема, змушував добровільно здати зброю командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський", заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних сил України, начальника штабу Південної військово-морської бази ВМС ЗСУ і командира 5-ї бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Тким чином він змушував їх перейти на бік ворога і сприяти проведенню підривної діяльності проти України, уточнили в прокуратурі. В разі відмови він погрожував військовослужбовцям ВМС України застосуванням військовослужбовцями ЧФ РФ зброї.

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Крим Черноморский флот
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