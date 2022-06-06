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В Украине будет жара и без осадков: прогноз на завтра

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Киев, Понедельник 06 июня 2022 15:04
В Украине будет жара и без осадков: прогноз на завтра Фото: в Украине завтра будет жара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 7 июня, в Украине ожидается жара и без осадков. Температура днем местами поднимется до +30 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра ветер будет преимущественно северо-восточный. Его скорость будет достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +10 +15 градусов, а на юге потеплеет до +18.

При этом днем температура составит +23 +28 градусов. А в Закарпатье ожидается жара до +30 градусов.

Напомним, ранее сообщалось, что будет с погодой в Украине в июне.

Кроме того, синоптики обновили прогноз на первую декаду июня и предупредили о похолодании.

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