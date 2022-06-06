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В Україні буде спека і без опадів: прогноз на завтра

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Київ, Понеділок 06 червня 2022 15:04
В Україні буде спека і без опадів: прогноз на завтра Фото: в Україні завтра буде спека (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 7 червня, в Україні очікується спека і без опадів. Температура вдень місцями підніметься до +30 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра вітер буде переважно північно-східний. Його швидкість сягатиме 3-8 м / с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +10 +15 градусів, а на півдні потеплішає до + 18.

При цьому вдень температура складе +23 +28 градусів. А в Закарпатті очікується спека до +30 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що буде з погодою в Україні в червні.

Крім того, синоптики оновили прогноз на першу декаду червня і попередили про похолодання.

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