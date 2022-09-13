В Украине снова будет влажно: где сегодня ждать дождей

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня сухо будет лишь на западе, но небо весь день будет затянуто тучами. На остальной территории Украины ожидаются дожди.

Ветер северо-западный со скоростью 5-10 м/с. При этом в некоторых регионах осадки могут принести шквальные порывы ветра.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +8 +10 градусов, днем +12 +15;

на западе ночью +8 +11, а днем +13 +16 градусов;

в восточных областях ночью +10 +12 градусов, днем +17 +19;

на юге страны ночью +10 +12, а днем +17 +19 градусов;

в центральных областях ночью +9 +11 градусов, днем +16 +18.

Погода в Киеве

В столице и Киевской области сегодня также пройдут дожди. Осадки ожидаются и днем, и ночью. Ветер северо-западный до 10 м/с.

Температура ночью будет +9 + 11 градусов. Днем столбики термометров покажут до +12 +14 градусов.