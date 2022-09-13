В Україні знову буде волого: де сьогодні чекати дощів

В Україні сьогодні, 13 вересня, буде волога погода. Більшу частину областей накриють значні дощі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, сьогодні сухо буде лише на заході, але небо весь день буде затягнуте хмарами. На решті території України очікуються дощі.
Вітер північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. При цьому у деяких регіонах опади можуть принести шквальні пориви вітру.
Температура повітря складатиме:
У столиці та Київській області сьогодні також пройдуть дощі. Опади очікуються і вдень, і вночі. Вітер північно-західний до 10 м/с.
Температура вночі буде +9 +11 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +12 +14 градусів.
Нагадаємо раніше ми повідомляли, якою буде погода в Україні цього робочого тижня.
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