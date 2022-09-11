Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

Дождь, начавшийся в выходные, перекачивает на первую половину недели. Но без солнца украинцы все же не останутся.

О том, какой будет погода в ближайшие пять дней, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Понедельник, 12 сентября

В этот день стоит ждать дождей, местами с грозами. Дожди ожидаются повсюду, грозы добавятся ближе к востоку. Солнечно будет только в Сумах. Температура воздуха будет варьироваться от +11...+14 на западе, +17...+19 на востоке, +18…+21 по линии Запорожья, на юге - +19…+21.

Вторник, 13 сентября

Аналогичная погода ожидается, что и днем ранее. Правда, грозы не ожидаются. Температура воздуха будет ниже, чем днем ниже. Температура воздуха днем поднимется максимум до + 21 градуса в зависимости от региона.

Среда, 14 сентября

В этот день выглянет солнце. День будет теплым и без дождей. При этом температура воздуха не поднимется выше той, что была днем ранее.

Четверг, 15 сентября

Солнце выглянет на западе, на остальной территории – дождь. Температурный режим сохранится в пределах прошлого дня.

Пятница, 16 сентября

В конце недели снова опять пойдут дожди. Днем температура воздуха поднимется до +17…+21 днем. На юге будет еще теплее.