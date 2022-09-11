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Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

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Украина, Воскресенье 11 сентября 2022 19:16
Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю Фото: появился прогноз на рабочую неделю 12-16 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Дождь, начавшийся в выходные, перекачивает на первую половину недели. Но без солнца украинцы все же не останутся.

О том, какой будет погода в ближайшие пять дней, пишет РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Понедельник, 12 сентября

Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

В этот день стоит ждать дождей, местами с грозами. Дожди ожидаются повсюду, грозы добавятся ближе к востоку. Солнечно будет только в Сумах. Температура воздуха будет варьироваться от +11...+14 на западе, +17...+19 на востоке, +18…+21 по линии Запорожья, на юге - +19…+21.

Вторник, 13 сентября

Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

Аналогичная погода ожидается, что и днем ранее. Правда, грозы не ожидаются. Температура воздуха будет ниже, чем днем ниже. Температура воздуха днем поднимется максимум до + 21 градуса в зависимости от региона.

Среда, 14 сентября

Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

В этот день выглянет солнце. День будет теплым и без дождей. При этом температура воздуха не поднимется выше той, что была днем ранее.

Четверг, 15 сентября

Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

Солнце выглянет на западе, на остальной территории – дождь. Температурный режим сохранится в пределах прошлого дня.

Пятница, 16 сентября

Осень разыграется на всю катушку. Синоптики дали прогноз погоды на рабочую неделю

В конце недели снова опять пойдут дожди. Днем температура воздуха поднимется до +17…+21 днем. На юге будет еще теплее.

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