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В Украине будет создан единый орган по управлению отходами

Новости » Политика    27.12.2018 - 16:35
В Украине будет создан единый орган по управлению отходами
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Для создания органа должно быть принято необходимое секторальное законодательство

В Украине предусмотрено создание единого органа исполнительной власти, который будет регулировать сферу управления отходами и создания надлежащей инфраструктуры для обращения с ними. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Создание такого органа предусмотрено принятой правительством Стратегией управления отходами.

По словам Семерака, уже в начале 2019 года Кабинет министров должен рассмотреть разработанный Национальный план по ее реализации.

"Мы подготовили Национальный план управления отходами. Он прошел согласования с другими органами исполнительной власти. Рассчитываем, что правительство рассмотрит и поддерживает его в первые месяцы нового года. Именно этот документ предусматривает ряд комплексных мер. В частности, создание единого органа, который будет отвечать за сферу управления отходами", - рассказал Семерак.

В то же время он подчеркнул, что для его создания должно быть принято необходимое секторальное законодательство, которое позволит внедрить в Украине новую модель управления отходами, что предполагает минимизацию отходов и их повторное использование.

Отметим, начиная с 1 февраля 2018 года в Украине в пилотном режиме работает электронный сервис осуществление операций в сфере обращения с отходами в части выдачи разрешений на отходы.

Напомним, в июне Министерство экологии и природных ресурсов Украины совместно с международными экспертами завершили работу над первой редакцией Национального плана управления отходами.

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