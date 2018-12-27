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В Україні буде створено єдиний орган із управління відходами

Новини » Політика    27.12.2018 - 16:35
В Україні буде створено єдиний орган із управління відходами
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Для створення органу має бути ухвалено необхідне секторальне законодавство

В Україні передбачено створення єдиного органу виконавчої влади, який регулюватиме сферу управління відходами та створення належної інфраструктури для поводження з ними. Про це заявив міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Створення такого органу передбачено ухваленою урядом Стратегією управління відходами.

За словами Семерака, вже на початку 2019 року Кабінет міністрів має розглянути розроблений Національний план з її реалізації.

"Ми підготували Національний план управління відходами. Він пройшов погодження з іншими органами виконавчої влади. Розраховуємо, що уряд розгляне та підтримує його у перші місяці нового року. Саме цей документ передбачає ряд комплексних заходів. Зокрема, створення єдиного органу, який відповідатиме за сферу управління відходами", - розповів Семерак.

Водночас він наголосив, що для його створення має бути ухвалено необхідне секторальне законодавство, яке дозволить запровадити в Україні нову модель управління відходами, що передбачає мінімізацію відходів та їх повторне використання.

Зазначимо, починаючи з 1 лютого 2018 року в Україні в пілотному режимі працює електронний сервіс здійснення операцій у сфері поводження з відходами в частині видачі дозволів на відходи.

Нагадаємо, у червні Міністерство екології та природніх ресурсів України спільно із міжнародними експертами завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами.

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