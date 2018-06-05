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В Мінекології  завершили перший етап підготовки Нацплану управління відходами

НовиниПолітика    05.06.2018 - 12:14
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)
Фото: Остап Семерак (kmu.gov.ua)

Над документом відомство разом з експертами працювали більше півроку

Міністерство екології та природніх ресурсів України спільно із міжнародними експертами завершили роботу над першою редакцією Національного плану управління відходами. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Як зазначається, над першою редакцією плану працювали більше півроку. Наразі документ проходить експертне обговорення.

За словами Семерака, Національний та регіональні плани управління відходами є обов'язковими згідно із зобов’язаннями України перед ЄС.

"Це конкретні кроки для досягнення цілей Стратегіі, яку уряд ухвалив наприкінці 2017 року, та загальнонаціональний інвестиційний план по залученню інвесторів, які, зокрема, готові і вміють будувати сміттєпереробні заводи та запускати сучасні лінії сортування сміття", - зазначив міністр і додав, що на сьогодні є великий запит до цього сектору і в міжнародного, і в українського бізнесу.

Нагадаємо, починаючи з 1 лютого 2018 року в Україні в пілотному режимі працює електронний сервіс здійснення операцій у сфері поводження з відходами в частині видачі дозволів на відходи.

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Теги публікації: Минэкологии, отходы, Остап Семерак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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