В Украине будет президентский университет. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета в Киеве. Он подписал соответствующий указ.
Об этом он заявил во время форума "Украина 30".
По его словам, там будут обучать людей выполнять задачи для защиты государства.
"В Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", - заявил он.
В президентском университете будут обучать специалистов:
В университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.
Напомним, в Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий.