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В Украине будет президентский университет. Зеленский подписал указ

Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание президентского университета в Киеве. Он подписал соответствующий указ.

Об этом он заявил во время форума "Украина 30".

По его словам, там будут обучать людей выполнять задачи для защиты государства.

"В Украине будет создан президентский университет - это учреждение высшего образования, которое будет готовить людей будущего", - заявил он.

В президентском университете будут обучать специалистов:

  • информационной и кибербезопасности,
  • искусственного интеллекта,
  • нанотехнологий,
  • аэрокосмических и биотехнологий.

В университете будут учиться бесплатно, а затем студенты будут занимать государственные должности.

Напомним, в Украине планируют создать общенациональный университет новейших технологий.

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