В Україні буде президентський університет. Зеленський підписав указ

За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.

"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього", - заявив він.

В президентському університеті будуть навчати спеціалістів :

інформаційної та кібербезпеки,

штучного інтелекту,

нанотехнологій,

аерокосмічних та біотехнологій.

В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.

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