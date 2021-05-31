В Україні буде президентський університет. Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський анонсував створення президентського університету у Києві. Він підписав відповідний указ.
Про це він заявив під час форуму "Україна 30".
За його словами, там будуть навчати людей виконувати завдання для захисту держави.
"В Україні буде створено президентський університет - це заклад вищої освіти, який буде готувати людей майбутнього", - заявив він.
В президентському університеті будуть навчати спеціалістів :
В університеті будуть навчатись безкоштовно, а потім студенти будуть займати державні посади.
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