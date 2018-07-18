В Украине от ботулизма с начала года умерли 5 человек, - Минздрав

По состоянию на 16 июля 2018 года зарегистрированы 58 случаев ботулизма, в результате которых заболели 65 человек

В Украине по состоянию на 16 июля 2018 года зарегистрированы 58 случаев ботулизма, в результате которых заболели 65 человек, 5 из них умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"На прошлой неделе зафиксирован пятый с начала года случай летального случай ботулизма в Запорожской области. Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Наиболее вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что сейчас в Украине есть сыворотки от ботулизма - высококачественные лекарства канадского производства, закупленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

С этого года правительство впервые внесло специфические сыворотки, среди которых протиботулинический антитоксин, в перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения, закупаемых международными специализированными организациями за средства государственного бюджета 2018 года.

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается в анаэробном состоянии (без доступа кислорода) при неправильных условиях хранения или транспортировки продуктов питания.

Напомним, 2 июля в Украину прибыла партия сывороток против ботулизма в качестве гуманитарной помощи от ПРООН.