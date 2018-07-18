В Україні від ботулізму з початку року померло 5 людей, - МОЗ

Станом на 16 липня 2018 року зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 65 людей

В Україні станом на 16 липня 2018 року зареєстровано 58 випадків ботулізму, внаслідок яких захворіло 65 людей, 5 із них померло. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

"Минулого тижня зафіксований п’ятий з початку року летальний випадок ботулізму - у Запорізькій області. Чоловік 1975 року народження помер вдома, за медичною допомогою він не звертався. Діагноз встановлено посмертно на підставі лабораторного підтвердження. Вірогідне джерело ботулізму - неякісна в’ялена риба домашнього приготування", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ додали, що наразі в Україні наявні сироватки від ботулізму - високоякісні ліки канадського виробництва, закуплені Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН).

З цього року уряд вперше вніс специфічні сироватки, серед яких протиботулінічний антитоксин, до переліку лікарських засобів і виробів медичного призначення, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями за кошти державного бюджету 2018 року.

Ботулізм – це тяжке харчове отруєння, зумовлене споживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Збудник хвороби розмножується в анаеробному стані (без доступу кисню) за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування.

Нагадаємо, 2 липня до України прибула партія сироваток проти ботулізму як гуманітарна допомога від ПРООН.