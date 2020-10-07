В Украине на борьбу с COVID-19 потратили 6,75 млрд гривен

Фото: врач (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Украине на предотвращение распространения COVID-19 потратили 6,75 млрд гривен. Такие данные предоставило Госказначейство по состоянию на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд гривен: 3,39 млрд гривен из государственного бюджета и 3,36 млрд гривен из местных бюджетов", - говорится в сообщении.

При этом за сентябрь потрачено 1,4 млрд гривен.

Напомним, вчера президент Евросовета Шарль Мишель во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Евросоюз согласовал выделение Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 миллиарда евро экономической помощи.

Как писало РБК-Украина, во Всемирной организации здравоохранения прогнозируют увеличение новых случаев коронавируса в Украине до 5 тысяч. В ВОЗ объяснили, что замедлить распространение COVID-19 сможет разрыв цепи передачи вируса.