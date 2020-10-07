ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні на боротьбу з COVID-19 витратили 6,75 млрд гривень

Україна, Середа 07 жовтня 2020 11:55
В Україні на боротьбу з COVID-19 витратили 6,75 млрд гривень
Фото: лікар (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні на запобігання поширенню COVID-19 витратили 6,75 млрд гривень. Такі дані надало Держказначейство станом на 1 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

В Україні на боротьбу з COVID-19 витратили 6,75 млрд гривень

"За даними Держказначейства, станом на 1 жовтня 2020 року на придбання товарів та послуг для запобігання поширенню COVID-19 за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 6,75 млрд гривень: 3,39 млрд гривень з державного бюджету та 3,36 млрд гривень з місцевих бюджетів", - сказано у повідомленні.

При цьому за вересень витрачено 1,4 млрд гривень.

Нагадаємо, вчора президент Євроради Шарль Мішель під час прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Євросоюз погодив виділення Україні 190 мільйонів євро для боротьби з коронавірусом. Ці гроші будуть виділені додатково до вже узгоджених 1,2 мільярда євро економічної допомоги.

Як писало РБК-Україна, у Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують збільшення нових випадків коронавірусу в Україні до 5 тисяч. У ВООЗ пояснили, що уповільнити поширення COVID-19 зможе розрив ланцюга передачі вірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Фінанси Міністерство фінансів УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся