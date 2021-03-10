В Украине блокировали незаконные перевозки людей в Россию через Крым
Жителя Херсонской области подозревают в нелегальных перевозках людей в Россию через оккупированный Крым. Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.
Об этом сообщила прокуратура АР Крым на странице в Facebook.
Правоохранители установили, что житель Херсонской области на своем автомобиле возил пассажиров в Крым через пункт пропуска "Чаплынка", а уже оттуда отправлялся в Россию через Керченский мост.
"В результате проведенных обысков по месту проживания указанного гражданина обнаружены доказательства его преступной деятельности", - рассказали в прокуратуре.
За нелегальные перевозки людей через границу украинцу грозит до 7 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Расследование еще продолжается.
Напомним, в январе этого года правоохранители разоблачили международную группу морских компаний на нелегальной перевозке украинских моряков в Крым. По данному факту возбудили уголовное дело.
Кроме того, в декабре в Запорожской области задержали мужчину, которого подозревают в нелегальной перевозке людей в ОРДЛО через территорию России.