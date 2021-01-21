Украинские моряки незаконно ездили на работу в Крым. Возбуждено дело

Фото: буксир (od.gp.gov.ua)

Сотрудники одной из международных групп морских компаний незаконно переправляли украинских моряков через государственную границу в оккупированный Россией Крым. Правоохранители разоблачили и блокировали эту незаконную деятельность.

Об этом сообщила прокуратура Одесской области.

Установлено, что должностные лица группы морских компаний в период с 2015 по 2020 год, вопреки украинскому законодательству и международным санкциям, вели хозяйственную деятельность в оккупированном Крыму. Они совершали посадку украинских моряков на свои суда в портах Крыма.

Правоохранители провели обыски по фактическим и юридическим адресам должностных лиц упомянутой группы компаний, а также на ее морских буксирах в территориальных водах Украины. В ходе обысков, в частности, изъяли документы, которые указывают на факты организации незаконных каналов направление моряков на работу в Крым.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре в Запорожской области задержали мужчину, который нелегально возил граждан на оккупированную территорию Донецкой области. Перевозки осуществлялись через территорию РФ.