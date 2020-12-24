ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Возил в ОРДО через Россию: в Запорожской области задержали перевозчика

Запорожская область, Четверг 24 декабря 2020 15:44
Возил в ОРДО через Россию: в Запорожской области задержали перевозчика
Фото: задержание перевозчика (zap.gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который незаконно возил людей на временно оккупированную территорию Донецкой области и в обратном направлении. Перевозка осуществлялась через территорию России.

Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Мужчина с марта этого года систематически осуществлял перевозку пассажиров из Запорожья и Днепра. Он пересекал границу с РФ в Харьковской области, после чего въезжал на территорию ОРДО через закрытый пункт пропуска "Новоазовск". За поездку в одну сторону злоумышленник брал 3 тысячи гривен с пассажира.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства, в ходе которых изъяли компьютерную технику, средства связи, записи по учету пассажиров и деньги. Мужчине уже сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через госграницу из корыстных побуждений.

Напомним, пророссийские боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе. Пропуск граждан сейчас осуществляется только через два КПВВ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество ДонбассДНРЗапорожская областьперевозчик

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь