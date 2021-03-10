В Україні блокували незаконні перевезення людей в Росію через Крим
Мешканця Херсонської області підозрюють у нелегальних перевезеннях людей в Росію через окупований Крим. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.
Про це повідомила прокуратура АР Крим на сторінці у Facebook.
Правоохоронці встановили, що мешканець Херсонської області на своєму автомобілі возив пасажирів в Крим через пункт пропуску "Чаплинка", а вже звідти вирушав в Росію через Керченський міст.
"У результаті проведених обшуків за місцем проживання вказаного громадянина виявлені докази його злочинної діяльності", - розповіли в прокуратурі.
За нелегальні перевезення людей через кордон українцю загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розслідування ще триває.
Нагадаємо, у січні цього року правоохоронці викрили міжнародну групу морських компаній на нелегальному перевезенні українських моряків в Крим. За цим фактом порушили кримінальну справу.
Крім того, у грудні в Запорізькій області затримали чоловіка, якого підозрюють у нелегальному перевезенні людей в ОРДЛО через територію Росії.