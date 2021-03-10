В Україні блокували незаконні перевезення людей в Росію через Крим

Мешканця Херсонської області підозрюють у нелегальних перевезеннях людей в Росію через окупований Крим. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомила прокуратура АР Крим на сторінці у Facebook .

Правоохоронці встановили, що мешканець Херсонської області на своєму автомобілі возив пасажирів в Крим через пункт пропуску "Чаплинка", а вже звідти вирушав в Росію через Керченський міст.

"У результаті проведених обшуків за місцем проживання вказаного громадянина виявлені докази його злочинної діяльності", - розповіли в прокуратурі.

За нелегальні перевезення людей через кордон українцю загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розслідування ще триває.