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В Україні блокували незаконні перевезення людей в Росію через Крим

Новость на русском → Херсонська область, Середа 10 березня 2021 18:01
В Україні блокували незаконні перевезення людей в Росію через Крим Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Мешканця Херсонської області підозрюють у нелегальних перевезеннях людей в Росію через окупований Крим. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу.

Про це повідомила прокуратура АР Крим на сторінці у Facebook.

Правоохоронці встановили, що мешканець Херсонської області на своєму автомобілі возив пасажирів в Крим через пункт пропуску "Чаплинка", а вже звідти вирушав в Росію через Керченський міст.

"У результаті проведених обшуків за місцем проживання вказаного громадянина виявлені докази його злочинної діяльності", - розповіли в прокуратурі.

За нелегальні перевезення людей через кордон українцю загрожує до 7 років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Розслідування ще триває.

Нагадаємо, у січні цього року правоохоронці викрили міжнародну групу морських компаній на нелегальному перевезенні українських моряків в Крим. За цим фактом порушили кримінальну справу.

Крім того, у грудні в Запорізькій області затримали чоловіка, якого підозрюють у нелегальному перевезенні людей в ОРДЛО через територію Росії.

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