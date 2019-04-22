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В Україні найближчі дні утримаються заморозки

Новини » Суспільство    22.04.2019 - 10:31
В Україні найближчі дні утримаються заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки очікуються 22-23 квітня

Погода в Україні: 22-23 квітня синоптики прогнозують заморозки в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

За даними Укргідрометцентру,  вночі 22 квітня на Лівобережжі сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

23 квітня у більшості областей заморозки на поверхні ґрунту 0-3 грунту (I рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що  22 квітня погода буде теплою та без опадів. Лише вночі в західних областях, вдень в Карпатському регіоні місцями невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура на Правобережжі вночі +1-6 градусів тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-4 градусів, на Лівобережжі сильні заморозки у повітрі 0-3; температура вдень +13-18 градусів.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у Києві у понеділок очікується малохмарна погода. Протягом дня передбачається +16 градусів.

Також вона повідомила, що у передвеликодній тиждень тепло буде посилюватися. 

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