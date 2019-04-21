Синоптики предупредили о заморозках в Украине

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Заморозки ожидаются 21-23 апреля

Погода в Украине: с 21 по 23 апреля в большинстве областей Украины ожидаются заморозки. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 21 апреля на Левобережье заморозки на поверхности почвы 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый).

Ночью 22 апреля на Левобережье сильные заморозки в воздухе 0-3 градусов (ІІ уровень опасности, оранжевый).

Кроме того, 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градусов (I уровень опасности, желтый).

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительную снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным синоптиков в Украине 21 апреля будет преимущественно без осадков, дожди могут пройти только в Киеве и западных областях.

Кроме того, согласно Укргидрометцентра, в Украину 21 апреля ожидается умеренный ветер восточного и юго-восточного направления. Температура ночью 1-6 градусов тепла, в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. Днем температура 11-16 градусов тепла, на Закарпатье - 15-20 градусов.