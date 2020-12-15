Фото: немовля (freepik)

В Україні безкоштовну допомогу при пологах отримали понад 180 тисяч жінок. Допомогу вони отримали за Програмою медичних гарантій у період з квітня по листопад 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров’я.

"Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,3 млрд грн закладам, які мають контракт на надання медичної допомоги при пологах. В Україні понад 180 тисяч 202 пацієнтки отримали безоплатно допомогу при пологах", - сказано у повідомленні.

Вказано, що НСЗУ законтрактувала на надання медичної допомоги при пологах 398 закладів, з них 70 - спеціалізовані пологові будинки та перинатальні центри.

"Найбільше коштів отримали: Київський пологовий будинок №5 - 31,7 млн грн, перинатальний центр Києва - понад 30 млн грн та Львівський обласний перинатальний центр - понад 28 млн грн", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що породілля має право отримати повний обсяг послуги, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Але поліпшений сервіс - палата підвищеного комфорту, поліпшене харчування, додаткові послуги за бажанням - належать до платних послуг.

"У Програмі медичних гарантій на 2021 до пакету послуг "Ведення вагітності в амбулаторних умовах" та "Медична допомога при пологах" пропонується ввести додаткові діагностичні дослідження, включення до пренатального консиліуму генетика, профільних фахівців та інше", - поінформували у НСЗУ.

Так, у Міністерстві охорони здоров'я хочуть збільшити фінансування медичної допомоги при пологах з 2021 року.

Нагадаємо, за надання допомоги новонародженим у період з квітня по жовтень цього року Національна служба здоров'я заплатила медичним закладам майже 702 млн гривень.

Як писало РБК-Україна, у Програмі медичних гарантій-2021 Національна служба здоров'я пропонує збільшити тариф на неонатальну допомогу новонародженим.