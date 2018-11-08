ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Украине автопроизводство упало на 22%

Новости » Экономика    08.11.2018 - 22:15
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

За октябрь было изготовлено 736 транспортных средств

В октябре выпуск автотранспортных средств в Украине, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 22% - до 736 единиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

В частности, производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 12 единиц. В октябре 2017 года этот показатель был в четыре раза больше.

В то же время в этом месяце наблюдалась положительная динамика в области производства автобусов, которое выросло на 46% - до 89 единиц.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 5830 автотранспортных средств. В прошлом году результат был выше на 12%. В этом году было изготовлено 5023 легковых автомобилей, 130 коммерческих и 677 автобусов.

Напомним, в Украине повысился спрос на новые коммерческие автомобили. В октябре продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 10%.

 

 

В Украине повысился спрос на новые коммерческие автомобили Китай планирует вдвое снизить налог на покупку автомобилей, - Bloomberg
Новости Украины производствоавтомобили
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь