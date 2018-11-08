В Украине автопроизводство упало на 22%

Иллюстративное фото (УНИАН)

За октябрь было изготовлено 736 транспортных средств

В октябре выпуск автотранспортных средств в Украине, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 22% - до 736 единиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ассоциации "Укравтопром".

В частности, производство грузовых автомобилей в прошлом месяце составило 12 единиц. В октябре 2017 года этот показатель был в четыре раза больше.

В то же время в этом месяце наблюдалась положительная динамика в области производства автобусов, которое выросло на 46% - до 89 единиц.

Всего с начала года в Украине было изготовлено 5830 автотранспортных средств. В прошлом году результат был выше на 12%. В этом году было изготовлено 5023 легковых автомобилей, 130 коммерческих и 677 автобусов.

Напомним, в Украине повысился спрос на новые коммерческие автомобили. В октябре продажи новых коммерческих автомобилей выросли на 10%.