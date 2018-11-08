В Україні автовиробництво впало на 22%

Ілюстративне фото (УНІАН)

За жовтень було виготовлено 736 транспортних засобів

У жовтні випуск автотранспортних засобів, в порівнянні з минулим роком, зменшився на 22% - до 736 одиниць, повідомляє РБК-Україна із посиланням на данні асоціації "Укравтопром".

Зокрема, виробництво вантажних автомобілів минулого місяця становило 12 одиниць. У жовтні 2017 року цей показник був у чотири рази більшим.

Водночас цього місяця спостерігалась позитивна динаміка в області виробництва автобусів, яке зросло на 46% - до 89 одиниць.

Всього з початку року в Україні було виготовлено 5830 автотранспортних засобів. Минулого року результат був вищим на 12%. Цьогоріч було виготовлено 5023 легкових автомобілей, 130 комерційних та 677 автобусів.

Нагадаємо, в Україні підвищився попит на нові комерційні автомобілі. У жовтні продажі нових комерційних автомобілів зросли на 10%.