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В Украине из автомобильных номеров удалят несколько символов

Автомобильные номера с запрещенными символами (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый анонсировал изменение номерных знаков для электромобилей. С 9 мая на номерах будут отсутствовать символы "V" и "Z".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Замминистра МВД.

Электромобили в Украине получат номерные знаки новой серии. Они не будут использовать букву "V" и "Z". Теперь электрокары будут получать номера с буквосочетанием, которое начинается с "Y". Заместитель министра также отметил, что автомобилисты, на чьих автомобилях присутствуют запрещенные в Украине символы, в сервисных центрах МВД могут получить номерные знаки новой серии.

Напомним, что правительство пытается решить проблему путем доставки горючего из стран Европы, поскольку порты заблокированы военным флотом противника. В Кабинете министров обещали за неделю решить проблему дефицита. В связи со сложившейся ситуацией крупные сети АЗС ввели лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, из-за чего уже несколько недель на заправках наблюдается ажиотажный спрос и большие очереди.

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Автомобильный рынокМинистерство внутренних дел Украины