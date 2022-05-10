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В Україні з автомобільних номерів видалять кілька символів

Автомобільні номери із забороненими символами (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий анонсував зміну номерних знаків для електромобілів. З 9 травня на номерах будуть відсутні символи "V" і "Z".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Заступник міністра МВС.

Електромобілі в Україні отримають номерні знаки нової серії. Вони не будуть використовувати букву "V" і "Z". Тепер електрокари отримуватимуть номери з буквосполученням, яке починається з "Y". Заступник міністра також зазначив, що автомобілісти, на чиїх автомобілях присутні заборонені в Україні символи, в сервісних центрах МВС можуть отримати номерні знаки нової серії.

Нагадаємо, що уряд намагається вирішити проблему шляхом доставки пального з країн Європи, оскільки порти заблоковані військовим флотом противника. У Кабінеті Міністрів обіцяли за тиждень вирішити проблему дефіциту. У зв'язку зі сформованою ситуацією великі мережі АЗС ввели ліміти на продаж бензину і дизельного палива, через що вже кілька тижнів на заправках спостерігається ажіотажний попит і великі черги.

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Автомобільний ринокМіністерство внутрішніх справ України